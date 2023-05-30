30 мая, 11:49,
обновлено 30 мая, 12:12

Лавров сообщил, что Россия и Бурунди завершают подготовку соглашения по мирному атому

Глава МИД России отметил, что уже подписана дорожная карта между Росатомом и его бурундийскими партнерами

БУЖУМБУРА /Бурунди/, 30 мая. /ТАСС/. Подготовка межправительственного соглашения России и Бурунди по мирному использованию атома находится на завершающей стадии. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди Альбером Шингиро.

"Мы позитивно оценили активизировавшиеся в последнее время шаги, которые соответствующие наши представители предпринимают в целом ряде областей. Отмечу, в частности, сотрудничество в сфере мирного использования ядерной энергии <...> и в сфере здравоохранения, - сказал он. - По атомной энергетике уже подписана дорожная карта между Росатомом и его бурундийскими партнерами. И сейчас на завершающей стадии находится подготовка межправительственного соглашения в этой области, а также меморандума по подготовке кадров для атомной энергетики Бурунди в Российской Федерации".

Глава МИД России прибыл в республику ранее во вторник. Бурунди стала второй страной после Кении в очередном африканском турне Лаврова. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичБурундиРоссия
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