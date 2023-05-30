Лавров назвал ложью заявления о неиспользовании Киевом вооружения по территории России

По словам главы МИД РФ, Украина "уже давно перешла к откровенно террористическим методам", используя для этого западное оружие

БУЖУМБУРА /Бурунди/, 30 мая. /ТАСС/. Заявления Запада о том, что поставляемое Киеву вооружение не должно использоваться против территории России, являются ложью. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди Альбером Шингиро.

"Заявление Запада о том, что поставляемое [Киеву] вооружение не должно использоваться против территории РФ, - очередная ложь", - сказал он. По словам Лаврова, Киев "уже давно перешел к откровенно террористическим методам", используя для этого западное вооружение.

"Ну и что касается угроз, которые звучат в отношении русских, мы тоже сегодня рассказали нашим друзьям о том, как мы эту ситуацию расцениваем. Угрозы убивать русских звучали из уст многих официальных представителей киевского режима, включая секретаря Совета безопасности, включая советника главы администрации [президента Украины Владимира] Зеленского, включая несколько послов Украины за рубежом. Теперь уже, как вы знаете, разоткровенничался на эту тему один из американских сенаторов", - заключил министр.