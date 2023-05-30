30 мая, 12:05,
обновлено 30 мая, 12:57
Военная операция на Украине

Лавров: идеи Африки по Украине надо рассматривать в контексте противостояния Запада и РФ

© ТАСС/ Ruptly

По словам главы МИД, Россия ценит идеи стран Африки по урегулированию на Украине

БУЖУМБУРА /Бурунди/, 30 мая. /ТАСС/. Предложения африканских стран по урегулированию украинского кризиса необходимо рассматривать в рамках противостояния Запада и России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди Альбером Шингиро.

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"Мы понимаем, что на этом фоне те идеи, которые высказывают страны глобального большинства, в том числе африканские страны, о том, что они хотели бы внести вклад в поиск каких-то путей преодоления этой ситуации, они высказываются искренне, исходя из стремлений каким-то образом помочь", - сказал глава российского дипведомства. "Мы такое отношение ценим, но рассматривать все эти идеи и инициативы необходимо в контексте того геополитического противостояния, которое затеяно Западом против РФ, а заодно и против Китая, как это было недавно в документах "семерки" провозглашено", - указал Лавров.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска путей мирного урегулирования конфликта. Он выступал от лица Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас идут консультации о графике поездки. Ожидается, что мирная миссия посетит Москву и Киев еще до начала саммита Россия - Африка, который состоится во второй половине июля в Санкт-Петербурге. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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