Путин 31 мая проведет переговоры с президентом Эритреи

В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны обсудят перспективы развития российско-эритрейских отношений в различных областях

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с главой Эритреи Исайясом Афеворки, который находится в России с официальным визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Планируется обсудить перспективы развития российско-эритрейских отношений в различных областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня", - анонсировали там повестку встречи.

Эритрея располагается в Восточной Африке на берегу Красного моря. Дипломатические отношения с Россией были установлены 24 мая 1993 года. В январе 2023 года с визитом в Эритрее был министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По итогам поездки в эту и другие страны Африки он докладывал Путину на оперативном совещании Совета безопасности.

В апреле 2022 года Москву посещал глава МИД Эритреи Осман Салех Мохаммед. В марте 2022 года Эритрея была одним из государств, проголосовавших в ООН против резолюции, осуждающей Россию в связи с ситуацией на Украине.