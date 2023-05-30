Посол России в Сербии выразил обеспокоенность ростом напряженности в Косове

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в ходе встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем выразил обеспокоенность ростом напряженности в Косове и эскалацией "антисербского насилия". Об этом во вторник говорится в сообщении посольства, опубликованном в Telegram-канале.

"30 мая сего года посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко принял президент Республики Сербия Александр Вучич <...>. Боцан-Харченко выразил глубокую обеспокоенность ростом напряженности в крае, резкой эскалацией антисербского насилия", - говорится в сообщении.