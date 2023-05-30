Путин указал, что после распада СССР Украиной фактически руководили с Запада

Западные страны начали превращать эту страну в "анти-Россию", отметил глава государства

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Украина после распада СССР фактически сразу же оказалась под контролем прозападных деятелей, которые начали превращать эту страну в "анти-Россию". Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин в преддверии встречи с представителями креативных индустрий в центре "Зотов".

"В основном территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, руководимые с Запада. Они встали на путь не просто борьбы с Россией, а создания на этой территории "анти-России", - указал он, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой об атаках беспилотников на Москву.