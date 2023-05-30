30 мая, 13:14,
обновлено 30 мая, 13:54
Военная операция на Украине

Путин заявил, что Россию обманули, когда обещали не расширять НАТО на Восток

© ТАСС/ Ruptly

Западные страны добрались еще и до Украины, отметил глава государства

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Западные страны обманули Россию, когда обещали не расширять НАТО на Восток, а потом они добрались еще и до Украины, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

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"Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на Восток, здесь еще и до Украины добрались. В 2014 году, как известно, совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией, и кроме этого начали войну в Донбассе", - сказал глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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