Путин заявил, что Россию обманули, когда обещали не расширять НАТО на Восток

Западные страны добрались еще и до Украины, отметил глава государства

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Западные страны обманули Россию, когда обещали не расширять НАТО на Восток, а потом они добрались еще и до Украины, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на Восток, здесь еще и до Украины добрались. В 2014 году, как известно, совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией, и кроме этого начали войну в Донбассе", - сказал глава государства.