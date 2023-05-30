Путин назвал удары Киева по жилым домам РФ явным признаком террористической деятельности

По словам президента, Россия в ходе СВО наносит удары по территории Украины, но по военным объектам и инфраструктуре

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Киев выбрал путь запугивания граждан России путем атак на гражданские объекты, это явный признак террористической деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник во время посещения центра "Зотов".

Он подчеркнул, что Россия в ходе СВО наносит удары по территории Украины, но по военным объектам и инфраструктуре. "Российские вооруженные силы, Россия вынуждена была ответить на развязанную украинским режимом войну в Донбассе. [Мы] были вынуждены ответить началом специальной военной операции. [ВС РФ] наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности и именно по объектам военной инфраструктуры либо по складам с боеприпасами", - пояснил глава государства во вторник во время посещения центра "Зотов", отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой, касающийся утренней атаки БПЛА на Москву.

По словам Путина, "в ответ киевский режим выбрал другой путь - [путь] попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям". "Это, конечно, явный признак террористической деятельности", - подчеркнул президент.