30 мая, 13:17,
обновлено 30 мая, 13:58
Военная операция на Украине

Путин: провокации Украины рассчитаны на зеркальные действия России

© ТАСС/ Ruptly

Москва посмотрит, что с этим делать, отметил глава государства

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Провокации Украины рассчитаны на зеркальные действия России, но власти РФ посмотрят, что с этим делать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о последствиях налета во вторник беспилотников на Москву и Подмосковье.

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Глава государства признался, что его беспокоит не столько уплотнение системы ПВО Москвы, сколько "попытки вызвать ответную реакцию России". "Видимо, на это рассчитано: они провоцируют нас на зеркальные действия", - заметил Путин. "Но мы посмотрим, что с этим делать", - отметил российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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