По словам президента, Украина пытается "использовать какие-то грязные устройства"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о попытках Киева дезорганизовать работу Запорожской АЭС и "использовать какие-то грязные устройства".

"Граждане Украины <...> все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны и просто понимать, что есть <...> угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской атомной станции или использовать какие-то грязные устройства подобного рода, связанные с атомной промышленностью", - сказал он во вторник во время посещения центра "Зотов", отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой, касающийся утренней атаки БПЛА на Москву.

Путин подчеркнул, что российская сторона уже говорила об этом неоднократно. "Мы знаем, [что] у них на уме", - сообщил глава государства. Президент сделал акцент на том, что "всегда будут искать виноватых именно в России". "Но это не так. Не мы развязали эту войну: повторю, в 2014 году киевский режим развязал войну на Донбассе, и не мы используем те средства, которые используют украинские воротилы", - заявил Путин. По его словам, атака на мирные объекты в Москве является лишним подтверждением тому.

"Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно", - заявил Путин. При этом он отметил: "Хотя есть над чем работать".