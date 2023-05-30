Посол России назвал "рецепт" разрешения конфликта в Косове

По словам Александра Боцан-Харченко, осуществление обещаний по формированию Сообщества сербских муниципалитетов будет способствовать урегулированию конфликта

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Осуществление обещаний косовских властей по формированию Сообщества сербских муниципалитетов будет способствовать урегулированию конфликта. Об этом во вторник заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко в ходе брифинга для журналистов в посольстве.

"Что касается севера края, рецепт существует. Он не просто существует в форме общих слов и пожеланий. Он существует на бумаге. Он существует в виде соглашения, которое было одобрено Брюсселем, подписано не только Белградом, но и Приштиной, о создании Сообщества сербских муниципалитетов, в котором бы предполагались и честные выборы, и избрание, и назначение представителей в общинах муниципалитетов", - отметил Боцан-Харченко, уточнив, что именно это "гарантировало бы права, безопасность и уверенность в завтрашнем дне" для косовских сербов.