Председатель Народного совета ЛНР стал лидером праймериз "Единой России" в регионе

Денис Мирошниченко отметил, что на выдвижение от партии претендовали 204 человека

ЛУГАНСК, 30 мая. /ТАСС/. Председатель Народного совета (парламента) ЛНР, секретарь регионального отделения единороссов Денис Мирошниченко стал лидером по итогам предварительного голосования "Единой России" в ЛНР на сентябрьские выборы в парламент республики.

"Тройка лидеров в Народный совет [ЛНР]: [депутат регионального парламента] Ян Лещенко - номер три, под номером два - Зинаида Гавриловна Наден (руководитель Луганского экономического союза), под первым номером - Мирошниченко Денис Николаевич", - сказал Мирошниченко на брифинге, прошедшем в региональной общественной приемной председателя "Единой России" Дмитрия Медведева в Луганске.

По словам Мирошниченко, всего в бюллетенях было 828 фамилий. "204 человека претендовали на выдвижение от партии на выборах в депутаты Народного совета ЛНР", - уточнил он.

Глава парламента ЛНР добавил, что самому старшему избирателю, проголосовавшему на праймериз "Единой России", исполнилось 100 лет. "Хочу отметить активность в голосовании представителей старшего поколения. В день своего рождения голосовала ветеран из Старобельска 100-летняя Александра Степановна Пенашкина", - отметил Мирошниченко.

Он напомнил, что на праймериз активно работали выездные комиссии - с их помощью смогли проголосовать сотрудники луганских предприятий, а также военнослужащие, находящиеся у линии боевого соприкосновения.

Ранее Мирошниченко сообщил, что почти 160 тыс. жителей ЛНР проголосовали на праймериз партии, при этом 42 тыс. воспользовались возможностью сделать это в электронном виде.

О праймериз

Предварительное голосование партии "Единая Россия" проходило с 22 по 28 мая. В нем приняло участие более 16 тыс. кандидатов и более 3 млн избирателей. В новых регионах праймериз проходили в смешанном формате. По результатам предварительного голосования будут определены представители партии для участия в сентябрьских выборах в заксобрания и местные органы самоуправления.

29 мая врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал законы, регламентирующие процедуру выборов депутатов парламента республики и ее муниципалитетов. Так, в законе о выборах Народного совета ЛНР указано, что срок полномочий и число депутатов парламента остались прежними: 50 законодателей избираются сроком на пять лет. Выборы будут проходить по пропорциональной системе, то есть избиратели будут голосовать только за списки кандидатов от политических партий. При этом депутаты муниципалитетов, согласно соответствующему закону, также будут избираться по единому избирательному округу в каждом городе и районе ЛНР.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдут 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.