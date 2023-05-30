Киев хочет запугать россиян и спровоцировать ответ Москвы. Путин об атаке БПЛА на столицу

Налетом украинских дронов на Москву киевские власти пытаются запугать граждан России и спровоцировать российское руководство на аналогичные ответные действия. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин во время посещения центра "Зотов", отвечая на вопрос главы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой, касающийся атаки БПЛА на Москву и Подмосковье.

Глава государства связал атаку на столицу с тем, что ВС РФ некоторое время назад нанесли удар по штабу военной разведки Украины.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье утром 30 мая. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получили незначительные повреждения.

ТАСС собрал главные заявления Путина по теме.

О действиях российской армии

РФ наносит удары по территории Украины, но делает это "высокоточным оружием большой дальности именно по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами, либо с ГСМ, используемыми для ведения боевых действий". Так, "два-три дня назад" Вооруженные силы России нанесли удар по штабу военной разведки Украины.

При этом киевский режим выбрал другой путь - запугивания граждан России и "ударов по жилым зданиям". "Это явный признак террористической деятельности".

О провокациях Киева

Цель атаки дронов на Москву - "вызвать ответную реакцию России".

Граждане Украины, "которые сейчас слова не имеют, поскольку сейчас на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения", должны знать, "к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны".

Среди других угроз, исходящих от киевского режима, - "попытки дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции", "использовать какие-то грязные устройства, связанные с атомной промышленностью".

Об отражении атаки