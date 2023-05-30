30 мая, 14:47
Военная операция на Украине

Кадыров пообещал месть за атаку украинских дронов на Москву

Глава Чечни также призвал страны Европы задуматься о том, кого они спонсируют и на каких условиях предоставляют вооружение

ГРОЗНЫЙ, 30 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал действия руководства Украины террористическими и анонсировал месть в зоне СВО за атаку дронов на Москву.

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"Немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, атака дронами по Москве не имеет никакого тактического, стратегического или даже психологического смысла, так как проводится по местам, отдаленным от боевых действий. "Но любой, кто знаком с методами террористов, подготовленных по американским шаблонам, понимает, что это попытка обратить на себя внимание и выиграть информационные очки после крупных поражений "на земле", - отметил он.

Глава Чечни подчеркнул, что киевское руководство принимает решения, "которые все больше и больше не оставляют сомнения в том, что они используют террористические методы и, следовательно, являются террористами".

Он также призвал страны Европы задуматься о том, кого они спонсируют и на каких условиях предоставляют вооружение. "Аукнется, когда Россия постучит в двери, к примеру, Германии или Польши. И ответить уже будет нечем - все вооружение потратили на Украину", - заявил Кадыров. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияВоенная операция на Украине
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