Единороссы предложили расширить круг медработников, оказывающих медико-санитарную помощь

Депутаты считают, что необходимо дать возможность оказывать такую помощь специалистам, которые не имеют медицинского специализированного образования

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" разработала законопроект, который позволяет оказывать первичную медико-санитарную помощь не только врачам-специалистам, но и медработникам, которые не имеют специализированного медицинского образования. Соответствующий законопроект был поддержан на заседании экспертного совета партии во вторник.

Как отметил в ходе заседания первый замглавы фракции "Единая России" в Госдуме Дмитрий Вяткин, речь идет о внесении изменений в закон об охране здоровья граждан. По действующим нормам, медработниками считаются физические лица, имеющее как медицинское, так и другое образование, которые при этом выполняют свои должностные обязанности в медицинской организации.

"В данном случае медицинскими работниками, имеющими иное образование, являются медицинские работники, входящие в состав мультидисциплинарной реабилитационной бригады, которая оказывает медицинскую помощь по профилю медицинской реабилитации при наличии соответствующего образования и аккредитации специалиста", - отметил в ходе заседания совета один из авторов инициативы, депутат Госдумы Михаил Кизеев. В частности, добавил он, к таким медработникам относятся специалисты по физической реабилитации, логопеды и психологи.

Однако, подчеркнул Кизеев, закон также предусматривает, что оказывать первичную специализированную медико-санитарную помощь могут исключительно врачи-специалисты, и не предполагает участие в оказании такой помощи медработников с другим образованием. "Нормой законопроекта медицинским работникам с иным образованием предоставляется право оказывать первичную медико-санитарную помощь - специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь", - подчеркнул Кизеев.

По его словам, принятие законопроекта позволит разработать стандарты медицинской помощи и будет способствовать реализации программы медицинской реабилитации по поручению президента.