Небензя заявил, что странам Африки нужно помочь в укреплении безопасности

Это необходимо вместо сохранения санкций против них, считает постпред РФ при ООН

ООН, 30 мая. /ТАСС/. Африканские страны нуждаются в помощи, чтобы преодолевать сохраняющиеся проблемы безопасности, вместо сохранения санкций против них. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации. На заседании была принята американская резолюция по продлению санкционного режима в отношении Южного Судана, российская делегация при голосовании воздержалась.

"Российская Федерация воздержалась по подготовленному США проекту резолюции СБ ООН о продлении санкционного режима в отношении Южного Судана. Считаем предусмотренные документом санкционные послабления недостаточными, - сказал он. - Сожалеем, что американские авторы, будучи зацикленными на не оправдавшей себя санкционной парадигме, оказались не готовы не только пойти навстречу этому молодому государству в вопросе пересмотра оружейного эмбарго, но и даже организовать в ходе переговоров конструктивную дискуссию по ключевым положениям проекта и выдвинутым конкретным предложениям по их пересмотру". По словам дипломата, в очередной раз были проигнорированы не только согласованная позиция стран континента, но и подходы других членов Совета Безопасности, включая Россию.

"Южный Судан на нынешнем этапе особо нуждается в укреплении своих формирующихся вооруженных сил, способных стать эффективным инструментом решения проблемы межобщинного насилия и гарантом успешного проведения намеченных на декабрь 2024 года выборов", - отметил постпред РФ. "Убеждены, что вместо того, чтобы десятилетиями держать под санкциями африканские страны, им нужно помогать преодолевать сохраняющиеся проблемы безопасности, что немыслимо без эффективных, обученных и хорошо оснащенных национальных силовых структур", - сказал он.

Небензя указал на то, что во многом архаичная система санкционных режимов Совета Безопасности на африканском континенте нуждается в глубоком переосмыслении и перестройке. "Особую озабоченность вызывает то, что во многих африканских государствах, включая Южный Судан, эти режимы используются западными странами для давления и даже вмешательства во внутренние дела, - обратил внимание дипломат. - Кроме того, они дополняются незаконными и противоречащими всем принципам международного права односторонними ограничительными мерами, которые еще больше усугубляют социально-экономическое положение этих государств и подрывают усилия, в том числе со стороны СБ ООН, по миростроительству".

По его словам, делегация РФ выступила с инициативой включения в резолюцию пассажа с признанием негативного влияния таких односторонних мер на работу по постконфликтному восстановлению, а также призыва воздержаться от их применения к странам, находящимся под санкциями Совета Безопасности. Однако, отметил Небензя, формулировка была отвергнута США.