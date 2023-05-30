Лавров: президенты РФ и Бурунди проведут встречу на полях саммита Россия - Африка

По словам главы МИД, среди перспективных направлений сотрудничества прежде всего числятся атомная энергетика, здравоохранение и борьба с инфекционными заболеваниями, образование, гуманитарные связи

БУЖУМБУРА /Бурунди/, 30 мая. /ТАСС/. Президенты РФ и Бурунди Владимир Путин и Эварист Ндайишимийе обсудят предложения по развитию сотрудничества двух стран на встрече во время второго саммита Россия - Африка, который пройдет в июле. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам визита в Республику Бурунди.

"Вырисовывается целый ряд конкретных предложений, которые будут вынесены на встречу президентов России и Бурунди, запланированную на полях второго саммита Россия - Африка, который состоится в конце июля в Санкт-Петербурге", - сказал министр.

По словам Лаврова, среди перспективных направлений сотрудничества прежде всего числятся атомная энергетика, здравоохранение и борьба с инфекционными заболеваниями, образование, гуманитарные связи. "Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы российский бизнес налаживал более активные прямые контакты с предпринимателями в Бурунди, - отметил глава МИД РФ. - Для этого представятся хорошие возможности в рамках участия высокой бурундийской делегации в Петербургском международном экономическом форуме".