Пушилин утвердил положение и описание медали ДНР "За освобождение Артемовска"

Указ врио главы ДНР вступит в силу со дня его официального опубликования

ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин утвердил положение о награде республики - медали "За освобождение Артемовска" (украинское название - Бахмут), а также ее описание.

"Утвердить положение о медали "За освобождение Артемовска", описание медали, рисунок медали, образец бланка удостоверения к медали. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в тексте указа, обнародованного в Telegram-канале "ДНР. Принято", где публикуют официальные документы региона.

Согласно положению, медалью награждаются лица, непосредственно участвовавшие в освобождении Артемовска с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2023 года, а также организаторы и руководители боевых операций. Помимо этого, подлежат награждению этой медалью лица, который выполняли задачи по разминированию территории и объектов Артемовска.

На ее лицевой стороне награды изображен двуглавый орел с поднятыми крыльями, на груди которого помещен щит с изображением архангела Михаила в доспехах. В нижней части изображена лента с надписью "Артемовск". На оборотной стороне медали по окружности размещена надпись "За освобождение Артемовска", в центре - надпись "20 мая 2023 года", в нижней части - декоративный элемент в виде ленты.

25 мая Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР "За освобождение Артемовска".

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО.