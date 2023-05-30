30 мая, 15:46,
обновлено 30 мая, 16:09

Посла Финляндии в Москве вызвали в МИД РФ

Михаил Метцель/ ТАСС
Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря
© Михаил Метцель/ ТАСС

В дипведомстве ему заявили о сокращении взаимного консульского присутствия

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря во вторник был вызван в МИД РФ, ему было сообщено о решении сократить взаимное консульское присутствие. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

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"30 мая в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря, который был проинформирован о том, что российской стороной принято решение о закрытии с 1 июля канцелярии посольства России в городе Лаппеенранте, - говорится в сообщении. - Одновременно финской стороне заявлено об отзыве с той же даты согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, функционировавших с начала 1990-х годов. Главе финской дипмиссии вручена соответствующая нота МИД России".

В дипведомстве также отметили, что "российской стороной на данном этапе принято решение о сокращении с Финляндией взаимного консульского присутствия, поскольку оно не соответствует текущему уровню российско-финляндских отношений". 

Теги:
ФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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