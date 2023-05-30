В Госдуме предложили штрафы до 700 тыс. рублей за неотчистку земель от борщевика

Соответствующий законопроект предполагает внесение изменений в Земельный кодекс

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Экспертный совет партии "Единая Россия" на заседании во вторник поддержал пакет законопроектов, обязывающий граждан и юридические лица проводить мероприятия по защите земель от зарослей инвазивных растений, в том числе борщевика, а также вводящий штрафы до 700 тыс. рублей за невыполнение таких мероприятий.

Первый законопроект вносит изменения в Земельный кодекс РФ. "Суть нашей инициативы заключается в том, чтобы признать это растение инвазивным, так как мы имеем дело с борщевиком, полученным селективным методом на американском континенте", - отметил в ходе заседания экспертного совета депутат Госдумы от "Единой России" Тимофей Баженов. Он добавил, что в соответствии с законопроектом перечень инвазивных растений, а также мероприятий по защите земель от них установит правительство РФ.

Баженов также отметил, что борщевик сегодня "везде растет". "Происходит это из-за того, что собственники земель саботируют уже существующее законодательство, которое обязывает их очищать от сорняков земли, эти саботажи происходят по разным причинам", - подчеркнул депутат.

Как отметил, в свою очередь, первый замглавы фракции "Единая России" в Госдуме Дмитрий Вяткин, перечень инвазивных растений сейчас регулируется только на региональном уровне, единого списка нет. Кроме того, подчеркнул он, на федеральном уровне не предусмотрены санкции в отношении тех, кто не борется с зарослями борщевика.

В связи с этим единороссы разработали второй законопроект, который вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. "Предлагается <…> ввести на федеральном уровне ответственность за невыполнение мероприятий по защите земель от зарастания инвазивными растениями, которые определены в законопроекте. Для граждан - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юрлиц - от 400 тыс. до 700 тыс. рублей", - указал в ходе заседания совета депутат Госдумы Владимир Самокиш ("Единая Россия").