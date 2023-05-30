Небензя: Россия не видит оснований продлевать механизм трансграничной помощи в Сирии

ООН уже доказала, что в контактах и в координации с национальным правительством в состоянии наладить свою работу без резолюции Совета Безопасности, сообщил постпред РФ при всемирной организации

ООН, 30 мая. /ТАСС/. РФ не видит оснований продлевать после 10 июля механизм трансграничной помощи в Сирии, ООН уже доказала, что в контактах и в координации с национальным правительством в состоянии наладить свою работу без резолюции Совета Безопасности. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации.

"Беспрецедентное решение сирийского правительства открыть для ООН и затем продлить еще на три месяца, до 13 августа, два пограничных перехода на границе с Турцией в дополнение к действующему, согласно резолюции СБ ООН, пункту пропуска "Баб-эль-Хава", к сожалению, не получает должной оценки, - сказал он. - Напротив, складывается впечатление, что оно как будто перечеркивает перспективы наладить гуманитарные поставки в мятежный северо-запад из Дамаска".

"С июля 2021 года в Идлиб через линии соприкосновения смогли заехать только 10 конвоев, последний - в январе этого года, то есть ни одного после разрушительного землетрясения, - обратил внимание дипломат. - В общей сложности было отправлено всего 152 грузовика. Вызывает крайнюю озабоченность, что подобное происходит, несмотря на острые гуманитарные потребности населения пострадавших районов. Реакции от руководства ООН на это также никакой". По его словам, одновременно в ходе выступлений в поддержку трансграничной помощи "мы не раз слышали от генсекретаря ООН и его заместителя по гуманитарным вопросам тезис про некий моральный императив, которому мы должны следовать, сохраняя механизм трансграничной помощи".

"Странный получается моральный императив, действующий сугубо в отношении террористов, окопавшихся в Идлибе. А в отношении всей страны моральный императив куда-то исчезает, - отметил Небензя. - Параллельно с февраля по апрель из Турции через три КПП заехали свыше 1 700 грузовиков, ООН отправила в анклав более 100 межагентских миссий. Чрезвычайный гуманитарный призыв ООН для неподконтрольного Дамаску северо-запада, без малого $400 млн для 5 млн человек, уже полностью профинансирован". "Мандат ООН на использование уже упоминавшегося мною трансграничного механизма гуманитарной помощи истекает 10 июля. Продлевать его мы не видим оснований, - заявил постпред РФ. - ООН уже доказала, что в контактах и в координации с национальным правительством в состоянии наладить свою работу без резолюции Совета Безопасности, которая, наконец, должна прекратить свое существование".