В "Росэнергоатоме" считают недопустимым сокращение числа бойцов Росгвардии на ЗАЭС

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа считает, что это может привести к "ядерному инциденту"

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Ослабление присутствия на Запорожской АЭС (ЗАЭС) бойцов Росгвардии, в том числе спецназа "Ахмат", недопустимо в условиях постоянной угрозы со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил ТАСС во вторник советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Он подчеркнул, что уменьшением количества бойцов обеспечить безопасность станции нельзя, это "наивные иллюзии". "Любое послабление военного присутствия, связанного с охраной физического периметра ЗАЭС, недопустимо. Это приведет к ядерному инциденту, поэтому Росгвардия со спецназом "Ахмат" сегодня является гарантом его недопущения", - сказал он.

Карчаа подчеркнул, что на Запорожской АЭС не было, нет и никогда не будет тяжелой военной техники для нанесения ударов по противнику. В этой связи он отметил, что отказ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от идеи демилитаризации станции, по его мнению, является правильным решением.

По словам Карчаа, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прикладывает искренние усилия для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, сегодня он намерен представить свой план по созданию условий безопасной эксплуатации станции на заседании Совбеза ООН. "Мы едины с Гросси в главном - в понимании того, что по атомной станции нельзя стрелять никогда, ничем и ни под какими предлогами. Но пока украинская сторона не отказалась от планов силового захвата Запорожской АЭС, нам нужна сила, которая будет ее защищать", - добавил он.

Заседание Совбеза ООН по обеспечению безопасности ЗАЭС запланировано на 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 мск). Оно будет проходить под председательством главы швейцарского МИД Иньяцио Кассиса. Как сообщило ранее правительство Швейцарии, на заседании будут присутствовать представители Украины.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Гросси подготовил план, охватывающий пять принципов: запрет на размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военнослужащих, запрет на ведение огня с территории и в сторону электростанции, обеспечение безопасности, защиту всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением указанных принципов.