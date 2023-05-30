Небензя обвинил США в создании около Ракки "армии свободной Сирии"

Вашингтон планирует использовать боевиков для дестабилизации обстановки в стране, заявил постпред РФ при ООН

ООН, 30 мая. /ТАСС/. США приступили к созданию "армии свободной Сирии" в окрестностях сирийской Ракки, чтобы использовать боевиков для дестабилизации обстановки в стране. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Хотели бы вновь указать на деструктивную линию США, которым, видимо, уже недостаточно просто накачивать оружием созданные ими незаконные вооруженные формирования в Заевфратье и Эт-Танфе, - сказал Небензя. - По нашим данным, Вашингтон приступил к созданию "армии свободной Сирии" в окрестностях сирийской Ракки с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГИЛ ("Исламское государство" - запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС) и других террористических организаций".

Постпред РФ при ООН уверен, что целью таких действий является использование этих боевиков против законных сирийских властей для дестабилизации обстановки в стране.