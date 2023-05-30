30 мая, 17:28

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Бразилии зерновую сделку и взаимодействие в ООН

Сергей Вершинин и Родриго де Лима Баэна Соарес также обменялись мнениями о сотрудничестве рамках БРИКС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес обсудили вопросы реализации зерновой сделки, взаимодействия стран в ООН, а также в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам реализации стамбульских пакетных договоренностей по вывозу украинского продовольствия и меморандума Россия - ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта", - указали в министерстве.

Собеседники также провели обстоятельный разговор по вопросам взаимодействия в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, "подтвердили близость подходов к широкому кругу вопросов глобальной повестки дня", уточнили в МИД РФ. "Стороны выразили настрой на продвижение тесной координации на площадке ООН в русле стратегического партнерства двух стран, а также сотрудничества в рамках БРИКС", - заключили во внешнеполитическом ведомстве РФ. 

Теги:
БразилияРоссияВершинин, Сергей Васильевич
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