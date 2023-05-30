Россия призвала верховного комиссара ООН отреагировать на нарушения прав в Молдавии

Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов призвал "дать принципиальную оценку и публично отреагировать на факты нарушения прав русскоязычного населения Молдовы и дискриминации по национальному признаку"

ЖЕНЕВА, 30 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов направил послания верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецдокладчикам Совета ООН по правам человека - Фернану де Варенну и Тендайи Ачиуме, призвав их публично отреагировать на нарушения прав русскоязычного населения и дискриминацию по национальному признаку в Молдавии. Об этом Гатилов сообщил в комментарии, распространенном во вторник пресс-службой российской миссии.

Постпред РФ отметил, что в личных посланиях призвал Тюрка, де Варенна и Ачиуме "дать принципиальную оценку и публично отреагировать на факты нарушения прав русскоязычного населения Молдовы и дискриминации по национальному признаку". "Складывается устойчивое впечатление, что официальным ооновским правозащитникам сегодня нет дела до русскоязычных граждан Европы. По этой причине нашей дипмиссии на регулярной основе приходится призывать их добросовестно и беспристрастно исполнять свои функции", - говорится в комментарии.

Дипломат напомнил, что состоявшиеся выборы главы автономного региона Гагаузия в Республике Молдова "вызвали резкое недовольство официального Кишинева", так как его ставленники заняли на них последние места, а выбор гагаузов "продемонстрировал их однозначное несогласие с проводимой властями насильственной "дерусификацией" и "романизацией" региона".

"Хотелось бы напомнить, что русский язык является основным для почти миллиона жителей Молдовы, - подчеркнул Гатилов. - Попытки Кишинева делить своих граждан на людей "первого" и "второго" сорта по языковому принципу - неприемлемы". Единственное, к чему может привести такая политика, - это "углубление национального раскола и целенаправленное "разжигание" протестных настроений в молдавском обществе", - заключил глава российской дипмиссии.

Конфликт на фоне выборов

Во втором туре выборов главы Гагаузии, состоявшемся 14 мая, принимали участие кандидаты оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул и Партии социалистов Григорий Узун, набравшие по 26% голосов в первом туре выборов 30 апреля. После выборов, на которых победила Евгения Гуцул, президент Молдавии Майя Санду заявила, что голосование прошло с многочисленными нарушениями. Когда были подведены итоги выборов, в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Гагаузии прибыли сотрудники полиции, которые изъяли избирательные списки и другие документы. Они проинформировали о заведенных уголовных делах по подозрению в незаконном финансировании избирательной кампании, подкупе избирателей, некорректном составлении избирательных списков и других нарушениях.

Действия центральных властей вызвали возмущение общественности: в Комрате прошел стихийный митинг. В нем приняли участие и депутаты Народного собрания Гагаузии, единогласно поддержавшие на своем экстренном заседании решение ЦИК об избрании Гуцул, после чего выборы были признаны законными Апелляционной палатой Комрата. Народное собрание также приняло решение провести съезд депутатов всех уровней, чтобы обсудить отношения с руководством Молдавии.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года вылилось в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон об особом статусе Гагаузской автономии.