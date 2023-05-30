Небензя: предложения МАГАТЭ по ЗАЭС соответствуют мерам, которые РФ и так предпринимала

По словам постоянного представителя РФ при ООН, Россия будет предельно жестко отвечать на атаки Киева на Запорожскую АЭС

ООН, 30 мая. /ТАСС/. Предложения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по обеспечению безопасности Запорожской АЭС соответствуют мерам, которые Россия и так принимала. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Предложения господина [генерального директора МАГАТЭ Рафаэля] Гросси по обеспечению безопасности станции соответствуют тем мерам, которые мы и так уже давно осуществляем в национальном качестве в соответствии с решениями, принятыми на национальном уровне", - сказал Небензя. Он подчеркнул, что с территории ЗАЭС "никаких атак никогда не было, на станции никогда не размещались тяжелые вооружения и боеприпасы".

"Нами осуществлены конкретные шаги по защите наиболее чувствительных структур, систем и компонентов станции от нападений или диверсий", - подчеркнул российский постпред.

По его словам, на ЗАЭС нет тяжелых вооружений и сил, которые могли бы использоваться для атаки. "С территории Запорожской АЭС никаких атак никогда не было, на станции никогда не размещались тяжелые вооружения и боеприпасы к ним. Нет на ЗАЭС и военного персонала, который мог бы использоваться для нападения с территории станции" - сказал Небензя.

Он заявил, что Россия будет предельно жестко отвечать на атаки Киева на Запорожскую АЭС. "В свете упомянутых генеральным директором МАГАТЭ принципов физической и ядерной безопасности мы продолжим обеспечивать защиту Запорожской АЭС таким образом, чтобы не дать возможности Киеву и коллективному Западу их грубо и безответственно нарушать, - подчеркнул Небензя. - Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции, а также на город Энергодар, в котором проживают сотрудники АЭС и члены их семей".

"В создавшихся условиях Россия намерена предпринять все возможные меры для усиления ядерной и физической безопасности станции в соответствии с национальным законодательством и взятыми на себя обязательствами, вытекающими из профильных международно-правовых инструментов, участником которых является наша страна", - сказал дипломат.

По его словам, РФ рассчитывает на осуждение со стороны МАГАТЭ атак Украины на ЗАЭС. "Рассчитываем на то, что с учетом сделанного господином [генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем] Гросси заявления секретариат МАГАТЭ со своей стороны также продемонстрирует непредвзятость и неангажированность агентства и открыто осудит действия Украины, которая уже неоднократно подводила мир к черте ядерного инцидента, который может сказаться не только на территории вокруг атомной электростанции, но и далеко за ее пределами, в том числе в Европе", - сказал он.