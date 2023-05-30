В Херсонской области сохранят военное положение до прекращения агрессии Киева

Это вносит коррективы в мирную жизнь, но не останавливает ее, отметил врио губернатора региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 30 мая. /ТАСС/. Власти Херсонской области намерены сохранять военное положение в регионе, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратят агрессивные действия против Российской Федерации, сообщил во вторник в эфире "России-24" врио губернатора области Владимир Сальдо.

"Военное положение в Херсонской области продлится до тех пор, пока враг не прекратит свои агрессивные действия против Российской Федерации. Это, конечно, вносит коррективы в мирную жизнь, но не останавливает ее. Например, сегодня на правительственном совещании мы рассматривали вопросы развития экономического потенциала вернувшихся в состав России субъектов - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей - и создания в них удобных и комфортных условий жизни. Это вопросы мирного строительства, и сам этот факт говорит, что слишком долго военное положение не продлится", - сказал он.

Сальдо добавил, что в регионе возводят фортификационные сооружения, поставляют в войска новые вооружения, проводят обучение военнослужащих. "Не менее важна борьба за умы, особенно молодого поколения", - добавил врио губернатора.