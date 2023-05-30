Лавров прибыл с визитом в Мозамбик

Глава МИД РФ проведет переговоры с политическим руководством страны

МАПУТУ /Мозамбик/, 30 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник прибыл в столицу Мозамбика Мапуту, где продолжится его африканское турне, передает корреспондент ТАСС.

В Мозамбике, как ожидается, глава дипведомства РФ проведет переговоры с политическим руководством страны.

Ранее в рамках третьего за год африканского турне Лавров посетил Кению и Бурунди.

Мозамбик, в отличие от Бурунди, - не новая страна на карте поездок главы российской дипломатии: Лавров приезжал сюда в 2013 и 2018 году. В январе 2023 года российский министр уже был по соседству с Мозамбиком - в Королевстве Эсватини, а теперь прибыл в Мапуту. Затем Лавров отправится в Кейптаун, где примет участие в совещании глав МИД БРИКС. В апреле делегация Мозамбика во главе с председателем Ассамблеи республики Эшперансой Биаш посетила Москву. Биаш выразила желание Мапуту укреплять сотрудничество двух стран и подчеркнула, что партнерство РФ и Мозамбика носит стратегический характер. Президента африканской республики Филипе Ньюси ожидают в июле с визитом в Санкт-Петербурге для участия во втором саммите Россия - Африка.

Дипломатические отношения государств установлены 25 июня 1975 года - в день провозглашения независимости Мозамбика. Между странами работает межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ее второе заседание состоялось в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге. Также заключены несколько договоров в различных сферах - от безопасности до гуманитарного сотрудничества.

Ожидается, что в столице Мозамбика Лавров и его собеседники уделят внимание не только продвижению двусторонних отношений, но и обсудят международную повестку - ситуацию в различных регионах Африканского континента, сотрудничество на площадке ООН и ситуацию вокруг Украины. Лавров в ходе нынешней поездки неоднократно отмечал взвешенную позицию стран Африки по украинскому конфликту.