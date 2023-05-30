Кишиневская конвенция о правовой помощи в рамках СНГ вступит в силу для России 28 июня

Конвенция призвана обеспечить гражданам каждой из договаривающихся сторон и другим лицам, проживающим на их территории, правовую защиту личных, имущественных и неимущественных прав

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам в рамках СНГ вступит в силу для РФ 28 июня. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"30 мая Российская Федерация уведомила Исполнительный комитет СНГ о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в Кишиневе 7 октября 2002 года, - указали в дипведомстве. - В соответствии с пунктом 2 статьи 120 Конвенции она вступит в силу для России на 30 день с даты сдачи на хранение депозитарию ратификационной грамоты, то есть с 28 июня 2023 года".

В МИД России уточнили, что конвенция была ратифицирована федеральным законом от 30 декабря 2021 года, а указом президента РФ Владимира Путина от 15 мая 2023 года определены центральные, территориальные и другие органы РФ, уполномоченные на осуществление непосредственного взаимодействия с компетентными органами других государств-участников.

Документ, как отметили в МИД РФ, "обладает особой практической ценностью". Так, конвенция призвана обеспечить гражданам каждой из договаривающихся сторон и другим лицам, проживающим на их территории, надежную правовую защиту личных, имущественных и неимущественных прав. "Ее положения также определяют порядок взаимодействия учреждений юстиции и других органов, оказывающих взаимную правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам", - указали в министерстве.

В МИД РФ обратили внимание, что в соответствии с пунктом 3 статьи 120 документа между его государствами-участниками прекращает свое действие Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в Минске 22 января 1993 года и Протокол к ней от 28 марта 1997 года. "Таким образом, с 28 июня 2023 года в отношениях между Россией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном вместо Минской конвенции будут применяться нормы Конвенции 2002 года", - уточнили в дипломатическом ведомстве России.