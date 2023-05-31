Путин проведет переговоры с президентом Эритреи

Это будет первая встреча глав двух государств

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится с главой Эритреи Исайясом Афеворки, который находится в России с официальным визитом.

Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе встречи планируется обсудить перспективы развития российско-эритрейских отношений в различных областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Предстоящие переговоры станут первой встречей лидеров двух стран.

Эритрея располагается в Восточной Африке на берегу Красного моря. Дипломатические отношения с РФ были установлены 24 мая 1993 года. В январе 2023 года с визитом в Эритрее был министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Афеворки принимал российского министра в своей резиденции. По словам Лаврова, основной темой их беседы с президентом Эритреи стало радикальное изменение международной ситуации. Кроме того, обсуждались ключевые направления дальнейшего развития российско-эритрейских отношений "с упором на продвижение перспективных совместных экономических проектов". По итогам поездки в эту и другие страны Африки Лавров докладывал Путину на оперативном совещании Совета безопасности.

В апреле 2022 года Москву посещал глава МИД Эритреи Осман Салех Мохаммед. В марте 2022 года Эритрея была одним из государств, проголосовавших в ООН против резолюции, осуждающей Россию в связи с ситуацией на Украине.