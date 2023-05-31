Антонов назвал заявления Вашингтона о теракте в Москве поощрением украинских террористов

Посол РФ в США подчеркнул, что "никто не верит" высказываниям американской стороны о том, что они не поддерживают удары ВСУ по российской территории

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Заявления Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов. Об этом заявил во вторник посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Мы обратили внимание на заявления Вашингтона относительно террористического акта в Москве с задействованием беспилотников. По сути, это поощрение украинских террористов, - подчеркнул дипломат. - Чего только стоят попытки прикрыться фразой о том, что здесь "собирают сведения". И тут же официальные лица переключаются на информационную атаку против нашей страны".

"Неужели в администрации не понимают, что никто не верит американским лозунгам о неподдержке ударов ВСУ по российской территории?! Тем более, что слова эти произносятся как-то стыдливо и неуверенно, - указал посол. - Соединенные Штаты сознательно и безвозвратно втягиваются в пучину военных действий в Европе. К слову, столкнуть НАТО и Россию - давняя заветная мечта национал-радикалов в Киеве".

Как отметил Антонов, террористическая атака киевского режима "не имела никакого военного смысла". "Удар нанесен по жилым домам россиян. Данное нападение однозначно и без преувеличения необходимо рассматривать как теракт", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что теракт идет в русле общей политики Запада по низвержению и расчленению России.

"Сегодняшний теракт идет в русле общей политики западников по низвержению нашей страны, превращению ее во второстепенного игрока на международной арене, а лучше - расчленению Великой России. Для таких целей здесь не гнушаются никакими, даже самыми мерзкими средствами", - указал дипломат.

"Российскую Федерацию на Западе давно приговорили к высшей мере. Только вот силенок не хватит, чтобы добиться этой задачи. Специальная военная операция будет продолжена до полной победы. Всех же причастных к террористическим атакам против России и ее граждан мы найдем, и они понесут заслуженное наказание", - подчеркнул Антонов.