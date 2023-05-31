Постпредство РФ указало ООН, что атака беспилотников Киева была нацелена на гражданских

Постоянное представительство России при Организации Объединенных Наций назвало запуск БПЛА террористическим актом, который "должен быть осужден на всех уровнях"

ООН, 31 мая. /ТАСС/. Атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье является террористическим актом, который был нацелен исключительно против гражданского населения. На это во вторник указало ООН постоянное представительство России при всемирной организации.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 30 мая заявил, комментируя нападение, что ООН осуждает любые атаки в отношении гражданских лиц, однако отметил, что "последние атаки в Москве несравнимы" с теми ударами, которые наносятся по украинским городам. "К сведению офиса представителя генерального секретаря ООН - атака беспилотников Киева на российскую столицу была террористическим актом, который должен соответственно быть осужден на всех уровнях, - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter. - Данные нападения украинских сил, судя по всему, были направлены исключительно против гражданских".