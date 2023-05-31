Глава Якутии заявил о желании баллотироваться на второй срок

Его поддержали президент и региональное отделение партии "Единая Россия"

ЯКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев заявил о желании участвовать в выборах на пост руководителя республики, которые состоятся в этом году. Об этом он сообщил журналистам в среду.

В понедельник президент России Владимир Путин на встрече с Николаевым поддержал его выдвижение на выборы руководителя региона. Во вторник региональное отделение партии "Единая Россия" сообщило, что поддержит Николаева.

"Я спросил у президента его отношение к моему желанию участвовать в выборах. Президент поддержал это желание, пожелал удачи, похвалил за результаты пятилетней деятельности и пожелал, чтобы в последующем результаты были такие же хорошие", - сказал Николаев.

По его словам, главным результатом социально-экономического развития Якутии стали увеличение численности населения, повышение реальных доходов граждан, появление новой социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, которая позволяет улучшать качество жизни жителей.

Николаев в мае 2018 года был назначен врио главы Якутии. В сентябре того же года был избран главой региона на прямых досрочных выборах, на которых получил 71,4% голосов избирателей. В этом году пройдут очередные выборы на пост руководителя республики.