В Якутии назначили нового главного архитектора республики

Любовь Папок сменила на этом посту Ирину Алексееву

ЯКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Власти Якутии назначили нового главного архитектора республики, сообщается на сайте регионального правительства.

"Указом главы Якутии Айсена Николаева Папок Любовь Александровна 31 мая назначена руководителем Управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха (Якутия) - главным архитектором Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2006 году она окончила Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова по специальности "Промышленное и гражданское строительство", в 2011 году - Омский государственный педагогический университет по специальности "Менеджер муниципальной службы и муниципального хозяйства". Трудовую деятельность начала в 2003 году. С 2004 года работала в администрации Ленского района, где впоследствии стала начальником отдела архитектуры и градостроительства.

В 2022 году в отношении бывшего главного архитектора республики Ирины Алексеевой было возбуждено дело. Алексееву обвиняют по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Согласно материалам следствия, подсудимая подписала акты приемки за фактически невыполненные работы по благоустройству.