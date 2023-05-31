Кандидатуру экс-губернатора Красноярского края Усса предложили в Совет Федерации

Член Совета Федерации от законодательной власти края избирается из числа депутатов регионального парламента

КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Региональное отделение "Единой России" предложило экс-губернатора Красноярского края, депутата Заксобрания региона Александра Усса на должность члена Совета Федерации. Об этом ТАСС сообщили в органах власти региона.

"Кандидатура Усса выдвинута на должность сенатора от Красноярского края президиумом регионального отделения "Единой России", сейчас она находится на согласовании в генсовете партии", - сообщил собеседник агентства.

Член Совета Федерации от законодательной власти края избирается из числа депутатов регионального парламента. Эта должность стала вакантной после того, как Валерий Семенов сложил свои полномочия сенатора и был назначен вице-губернатором края. 25 мая избирком передал мандат депутата Заксобрания края от партии "Единая Россия" Уссу. Депутатский мандат был передан после того, как депутат Николай Креминский, избранный по спискам "Единой России", добровольно сложил свои полномочия.