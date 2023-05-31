Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для России

Зампредседателя Совета безопасности РФ считает, что Лондон фактически ведет против Москвы необъявленную войну

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Лондон фактически ведет против Москвы необъявленную войну, а значит, любой британский деятель может рассматриваться как законная военная цель, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Сегодня Великобритания выступает как союзник Украины, оказывая ей военную помощь в виде техники и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любой из ее должностных лиц, как военных, так и гражданских, содействующих войне, может рассматриваться как законная военная цель", - написал он в среду на своей странице в соцсети Twitter.

Так Медведев ответил на слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли. Британский политик, комментируя атаку беспилотников на Москву, высказал мнение, что Украина имеет право совершать атаки против РФ за пределами своей территории.

Замглавы Совбеза России в свою очередь обратил внимание на положение Лондона. "Глуповатые чиновники Великобритании, нашего извечного врага, должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение войны в современных условиях, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны", - предупредил он.