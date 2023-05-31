Депутаты гордумы Ижевска приняли отставку мэра Олега Бекмеметьева

Градоначальник освободил свою должность досрочно

ТАСС, 31 мая. Депутаты гордумы Ижевска в среду на внеочередном заседании приняли отставку главы муниципалитета Олега Бекмеметьева, сообщили ТАСС в пресс-службе города.

"Депутаты приняли досрочную отставку", - сказала собеседница.

Ранее глава города Олег Бекмеметьев сообщил о завершении работы в своей должности, он направил заявление в городскую думу о досрочном прекращении полномочий.

Временно исполнять полномочия главы стал заместитель руководителя муниципальной администрации Владимир Гуляев.

Олег Бекмеметьев родился в 1968 году в удмуртском Глазове, работал на Чепецком механическом заводе, где прошел путь от инженера-технолога до заместителя гендиректора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям. В 2015 году стал главой Глазова, в 2018 году - главой Ижевска.