Постпред РФ заявил, что ОБСЕ не рухнет из-за отсутствия председателя

Как напомнил Александр Лукашевич, решение о председательстве принимается всеми 57 странами-участницами

ВЕНА, 31 мая. /ТАСС/. Несогласие России и Белоруссии с кандидатурой Эстонии на пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не угрожает существованию этой структуры. Об этом заявил в среду ТАСС постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто выразил опасение, что организация может распасться из-за нежелания РФ и Белоруссии одобрить председательство Эстонии на 2024 год.

Как отметил Лукашевич, высказывание главы финского внешнеполитического ведомства - это "эмоциональная реплика". "ОБСЕ попросту не может рухнуть из-за отсутствия председательства. <...> Весь кризис вокруг этого вопроса - искусственный", - уверен он.

Российский дипломат напомнил, что решение о председательстве принимается всеми 57 странами-участницами. Теперь нынешний председатель в лице Северной Македонии обязан найти другие кандидатуры. По словам Лукашевича, беспокойство Финляндии относительно лакуны 2024 года понятно, так как она будет председательствовать в 2025 году. Но в целом подобные заявления, указал постпред, звучат "по меньшей мере наивно". Он отметил, что Эстония действительно говорила о своем желании стать кандидатом, но официальная заявка до сих пор не оформлена.

Москва изначально объясняла, что кандидатура Таллина для нее и Минска неприемлема по нескольким причинам. "Эстония - глубоко враждебное к России государство, ведущее абсолютно недружественную политику и в отношении Белоруссии, не является самостоятельным в своих внешнеполитических действиях. Можно сказать, что это форпост НАТО на Балтике. Такое государство просто не может по объективным причинам руководить общеевропейской организацией, которая действует на основе учета интересов всех 57 государств. Она не готова выполнять роль честного брокера", - подчеркнул Лукашевич.

По его словам, эту позицию полностью разделяет Белоруссия. Кроме того, у некоторых стран есть немало претензий к Эстонии, хоть они и не озвучивают свои возражения.

Председательство Северной Македонии

Лукашевич считает, что председательство Северной Македонии в ОБСЕ заслуживает низкой оценки, ему можно поставить двойку, поскольку страна в своей работе ориентируется на интересы определенной группы западных государств. "Не могу сейчас сказать что-то позитивное при всем уважении к северомакедонским коллегам. Похвастаться нечем. Уверенная двойка", - отметил он.

Дипломат напомнил, что, согласно правилам организации, председательствующая страна отвечает за координацию действий и проведение консультаций по текущим делам. "Председательство, следуя логике работы польских дипломатов (Польша в прошлом году председательствовала в организации - прим. ТАСС), включает в повестку дня абсолютно конфронтационный, не отвечающий духу работы ОБСЕ пункт в связи с действиями России на Украине", - сказал он.

По словам Лукашевича, повестка должна отражать мнение всех государств-участников и вырабатываться на основе консультаций, однако Северная Македония ориентируется на интересы западных стран, в частности США и членов Евросоюза. Речь идет о сломе принятых правил организации, подчеркнул он. "Конечно, мы с этим боремся. Все сложно. Никакого честного брокерства давно уже нет", - добавил постпред.

ОБСЕ "на откуп" Западу

Как заявил Лукашевич, Россия не может отдать ОБСЕ "на откуп" Западу и не позволит превратить ее в площадку русофобии. "Я думаю, что мы просто не имеем права отдать [организацию] на откуп этой хищной западной банде. Речь идет в том числе и о постсоветском пространстве, где работает ОБСЕ", - сказал дипломат.

По его словам, Россия не может бросить ОБСЕ и позволить ей превратиться в "площадку русофобии". Дипломат напомнил о Концепции внешней политики РФ от 2023 года, в которой говорится, что страна намерена последовательно защищать свои национальные интересы, уделяя приоритетное внимание "формированию новой модели сосуществования с европейскими государствами, позволяющей обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие России, ее союзников и партнеров, прочный мир в европейской части Евразии, в том числе с учетом потенциала многосторонних форматов, включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе".

Лукашевич также отметил, что "в нынешнем виде ОБСЕ теряет ориентиры, превращаясь в свой антипод, когда вместо диалога доминирует конфронтация". Запад пытается превратить ОБСЕ в свой инструмент, однако Россия этому противодействует. По словам дипломата, "отношение к организации сложное", но российская концепция "дает ориентиры на будущее".

"Европа - неотъемлемая часть Евразии. <…> Нужно обеспечить такую модель сосуществования, которая будет гарантировать безопасность и стабильность нашей ее части. И здесь может пригодиться инструментарий ОБСЕ", - подытожил дипломат.