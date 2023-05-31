Дипломат РФ: ЕС на саммите Европолитсообщества попытается создать коалицию против России

Как заявил и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов, ожидать от ЕПС чего-либо иного "не приходится"

БРЮССЕЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе 1 июня станет новой попыткой Брюсселя создать антироссийскую коалицию и уговорить другие страны присоединиться к санкциям против РФ. Об этом заявил в среду ТАСС и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

"С учетом антироссийской заряженности Брюсселя ожидать от ЕПС чего-либо иного, кроме как очередной попытки навязать третьим странам собственное "мировоззрение", не приходится, - сказал он. - Появление нового формата было продиктовано и кризисом "Европейской политики соседства" и программы "Восточное партнерство". Но если раньше ЕС и фокусные государства объединяло осознание выгоды от экономической интеграции, то сегодня для Евросоюза выгода видится исключительно в формировании антироссийской коалиции".

"Безусловно, на работе форума не может не сказаться тот факт, что с момента проведения первого саммита в октябре 2022 года его организатор Евросоюз своими действиями еще больше способствовал эскалации украинского конфликта. Несмотря на продолжающиеся увещевания о якобы объединительной повестке, данная площадка задумывалась еэсовцами под конкретные геополитические задачи. Никуда не денутся их умозаключения о том, что отношения с Россией "вредят национальным интересам" третьих стран или что ЕС будет "дружить" только с теми, кто вместе с ним встал на "правильную сторону истории", - продолжил дипломат.

"Встреча в Кишиневе - это и возможность для Брюсселя продолжить убеждать других в необходимости соблюдения нелегитимных односторонних санкций. Заодно можно будет в очередной раз намекнуть на "наказание" за их обход", - отметил он.

"Однако для тех стран, которые реально стремятся сохранить внешнеполитическую самостоятельность, нет объективных причин втягиваться в противостояние Запада с Россией", - заключил Логвинов.

ЕПС было создано по инициативе Франции в 2022 году. Предполагается, что участие в этом формате заменит перспективу членства в Евросоюзе тех государств, которые Брюссель стремится втянуть в свою орбиту, но не готов мотивировать возможностью вступления в ЕС. В ЕПС входят 27 стран Евросоюза, Великобритания и 19 не имеющих членства в ЕС стран Европы и Северной Африки.