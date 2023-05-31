Разминирование "Азовстали" в Мариуполе планируют завершить к лету 2024 года

Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, территория завода составляет порядка 10 кв. км

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Силы РФ уже приступили к разминированию завода "Азовсталь" в Мариуполе, его планируется завершить к лету 2024 года. Об этом заявил в среду врио главы ДНР Денис Пушилин.

"В настоящий момент мы приступили к разминированию территории "Азовстали" и к лету следующего года планируем завершить данную работу", - сказал он на расширенном заседании коллегии Министерства промышленности и торговли РФ.

Пушилин уточнил, что территория завода составляет порядка 10 кв. км. "С учетом сложности освобождения данного участка, конечно же, по разминированию работы очень-очень много", - подчеркнул он.

Врио главы республики уточнил, что у завода уже есть "стратегические инвесторы и конкретные планы дальнейшего развития".

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля 2022 года. 21 апреля прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. 20 мая того же года российские военные полностью освободили территорию завода "Азовсталь", на котором оставались заблокированными остатки украинской группировки в Мариуполе.