31 мая, 09:11

Довыборы по округу депутата Виктора Зубарева состоятся в сентябре

Он умер 31 мая в возрасте 62 лет

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Довыборы по одномандатному округу, по которому был избран депутат Госдумы Виктор Зубарев, состоятся в единый день голосования в сентябре. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в Центризбиркоме РФ.

Зубарев умер 31 мая в возрасте 62 лет. В Госдуме он был членом фракции "Единая Россия".

"Довыборы по округу №56 (Дивногорский, Красноярский край), по которому был избран депутат Госдумы Зубарев Виктор Владиславович, состоятся в единый день голосования в сентябре", - сказал источник. 

Теги:
РоссияЗубарев, Виктор Владиславович
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