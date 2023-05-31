Довыборы по округу депутата Виктора Зубарева состоятся в сентябре

Он умер 31 мая в возрасте 62 лет

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Довыборы по одномандатному округу, по которому был избран депутат Госдумы Виктор Зубарев, состоятся в единый день голосования в сентябре. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в Центризбиркоме РФ.

Зубарев умер 31 мая в возрасте 62 лет. В Госдуме он был членом фракции "Единая Россия".

"Довыборы по округу №56 (Дивногорский, Красноярский край), по которому был избран депутат Госдумы Зубарев Виктор Владиславович, состоятся в единый день голосования в сентябре", - сказал источник.