Лавров проводит встречу с президентом Мозамбика в Мапуту

Глава МИД РФ отметил, что его турне "развивается очень хорошо"

МАПУТУ, 31 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят в среду в Мапуту президентом республики Филипе Ньюси.

Ньюси тепло приветствовал Лаврова. Президент Мозамбика поинтересовался у главы МИД РФ, как проходит его турне. "Путешествие развивается очень хорошо. В Кении и в Бурунди, и сегодня утром уже с вашими коллегами провели переговоры", - ответил Лавров.

Ранее глава российской дипломатии провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Мозамбика Мануэлем Жозе Гонсалвешем.

Министр иностранных дел России прибыл в Мапуту во вторник вечером. Ранее в рамках третьего за год африканского турне Лавров посетил Кению и Бурунди.