31 мая, 09:35

Лавров проводит встречу с президентом Мозамбика в Мапуту

© ТАСС/ Ruptly

Глава МИД РФ отметил, что его турне "развивается очень хорошо"

МАПУТУ, 31 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят в среду в Мапуту президентом республики Филипе Ньюси.

Ньюси тепло приветствовал Лаврова. Президент Мозамбика поинтересовался у главы МИД РФ, как проходит его турне. "Путешествие развивается очень хорошо. В Кении и в Бурунди, и сегодня утром уже с вашими коллегами провели переговоры", - ответил Лавров.

Ранее глава российской дипломатии провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Мозамбика Мануэлем Жозе Гонсалвешем.

Министр иностранных дел России прибыл в Мапуту во вторник вечером. Ранее в рамках третьего за год африканского турне Лавров посетил Кению и Бурунди. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичМозамбикРоссияНьюси, Филипе
© Информационное агентство ТАСС
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