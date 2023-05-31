Песков сообщил, что дата и место встречи Путина и Эрдогана согласовываются

По словам пресс-секретаря президента РФ, стороны ранее подтвердили намерение провести личную встречу в обозримой перспективе

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в состоявшемся недавно телефонном разговоре подтвердили намерение провести личную встречу в обозримой перспективе, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, когда Путин звонил и поздравлял Эрдогана с победой на выборах, президенты подтвердили свое намерение в обозримой перспективе провести двустороннюю встречу. Где она будет и когда точно, это предстоит еще согласовать с учетом графиков двух президентов. Но понимание, что мы готовимся к такой встрече, есть", - сказал представитель Кремля.

Ранее журналист столичного бюро турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат высказала предположение, что Путин после инаугурации Эрдогана посетит республику с "отдельным и специальным визитом". Фырат также утверждала, что после Путина в Турцию приедет президент Украины Владимир Зеленский.