В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Косове

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, права и интересы косовских сербов должны соблюдаться

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия поддерживает Сербию в свете обострения ситуации в Косове и считает, что права и интересы косовских сербов должны соблюдаться, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы следим за этим, мы абсолютно безусловно поддерживаем Сербию, поддерживаем сербов, - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС. - Мы считаем, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться, обеспечиваться, не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов. Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация, обеспокоены [в связи с этим]".

По словам Пескова, контактов главы российского государства Владимира Путина и президента Сербии Александара Вучича в связи с обострением в Косове не планируется. "На высшем уровне - нет, но по дипломатическим каналам у нас и так идет постоянное общение", - пояснил пресс-секретарь.

Заявления европейцев

Кремль приветствует любые меры для урегулирования вокруг Косова, но безоговорочно не доверяет заявлениям европейских представителей о выполнении соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ.

"Любая активность, любые меры, любая деятельность, которые принимаются для вывода ситуации из острой фазы и для обеспечения прав всех заинтересованных сторон, могут приветствоваться", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков усомнился в выполнении имеющихся соглашений представителями Европы. "Конечно, так безоговорочно доверять подобным заявлениям мы бы не стали, к ним нужно очень внимательно относиться, ибо в прошлом неоднократно были случаи, когда обязательства не выполнялись. Это мы просто можем говорить на собственном примере", - подчеркнул представитель Кремля. Таким образом он отреагировал на слова спецпредставителя Евросоюза по Западным Балканам Мирослава Лайчака, который убежден, что заключенные соглашения между Белградом и Приштиной будут выполнены.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должность глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, затем переросшие в столкновения.

Как сообщил Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились свыше 50 сербов. Миссия НАТО заявила о более чем 20 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов KFOR.