В Кремле заявили, что хотели бы увидеть на Западе осуждение атаки БПЛА на Москву

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такого осуждения не последовало

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Кремль хотел бы увидеть хоть какое-то осуждение со стороны западных стран атаки БПЛА на Москву, но его не последовало. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели реакцию и из Лондона, и из Вашингтона. Отфиксировали для себя в очередной раз отсутствие какого-либо осуждения. Мы, конечно, предпочли бы услышать хоть какие-то слова осуждения. Никакого осуждения там не было", - сказал он.

Как отметил Песков, Россия понимает, на что ее пытается спровоцировать Запад, но будет спокойно думать, как с этим разобраться. "Вы слышали заявление нашего президента, который сказал, что понятно, на что нас хотят спровоцировать. Мы это понимаем и будем спокойно и последовательно думать, как с этим разбираться", - сказал он. "Специальная военная операция продолжается", - добавил представитель Кремля.