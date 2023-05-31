Песков: саммит ЕПС не может дать полноценного политического процесса в разделенной Европе

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, Москва скептически относится к проведению этой встречи

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Москва скептически относится к проведению саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе, поскольку полноценный политический процесс невозможен в разделенной Европе. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, будем следить за новостями, которые будут идти из Кишинева, мы будем следить за той риторикой, которая будет там доминировать", - сказал представитель Кремля.

"Вместе с тем говорить о каких-то европейских процессах в разделенной Европе, в Европе, когда отсутствует диалог многих стран с Россией, конечно, можно, но это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным", - подчеркнул Песков. "Будем внимательно следить за новостями из Кишинева", - повторил он.