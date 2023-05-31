Песков заявил о проработке разных вариантов участия Путина в саммите ШОС

Как отметил пресс-секретарь президента, в любом случае Россия будет представлена на должном уровне

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Формат участия президента РФ Владимира Путина в предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который должен пройти летом в Индии, пока прорабатывается. Но в любом случае Россия будет представлена на должном уровне, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Прорабатываются разные варианты участия президента России в работе этого важного формата. В любом случае Россия будет представлена на должном уровне", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, действительно ли глава российского государства будет участвовать во встрече по видеосвязи, как это утверждается в некоторых СМИ.