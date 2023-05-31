Песков назвал тревожной ситуацию с обстрелами Белгородской области

Как отметил пресс-секретарь президента, российские власти принимают меры в связи с продолжающимися обстрелами региона

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти РФ принимают меры в связи с продолжающимися обстрелами Белгородской области со стороны Украины. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы действительно обеспокоены этой ситуацией, там продолжаются обстрелы гражданских объектов", - сказал представитель Кремля. "Ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры", - добавил он.

"Кстати, ни одного слова осуждения ни от одной страны, которая относится к коллективному Западу, мы не услышали до сих пор", - указал пресс-секретарь российского лидера.