31 мая, 09:47,
обновлено 31 мая, 09:58

Песков заявил, что решений о введении в России военного положения не принималось

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее высказал мнение о необходимости введения военного положения в стране

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Никаких решений о введении в России военного положения не принималось, таких обсуждений не ведется.

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Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказанное главой Чечни Рамзаном Кадыровым мнение о необходимости введения военного положения в стране.

"Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти", - сказал представитель Кремля. "Никаких решений на этот счет не принималось и никаких обсуждений не ведется", - подчеркнул он. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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