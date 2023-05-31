Песков заявил, что решений о введении в России военного положения не принималось

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее высказал мнение о необходимости введения военного положения в стране

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Никаких решений о введении в России военного положения не принималось, таких обсуждений не ведется.

Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказанное главой Чечни Рамзаном Кадыровым мнение о необходимости введения военного положения в стране.

"Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти", - сказал представитель Кремля. "Никаких решений на этот счет не принималось и никаких обсуждений не ведется", - подчеркнул он.