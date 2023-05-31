В ДНР считают, что Украина начала "ползучее контрнаступление"

Советник врио главы республики Ян Гагин отметил "оживление фронта с той стороны", активизацию работы диверсионно-разведывательных групп, активную работу артиллерии противника

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины уже начали "ползучее контрнаступление". Такое мнение высказал в среду советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Когда это [контрнаступление] может произойти, такой информации мы не имеем. Есть такое предположение, что само "ползучее контрнаступление" Украина уже начинает предпринимать. Оживление фронта с той стороны, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, активная работа артиллерии с той стороны - это предпосылки к этому наступлению", - сказал он в эфире Первого канала.

Тема возможного контрнаступления украинских войск обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.